Nicklas Helenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Helenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicklas Helenius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicklas Helenius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicklas Helenius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicklas Helenius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicklas Helenius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicklas Helenius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicklas Helenius 8 Mayıs 1991 tarihinde Svenstrup şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicklas Helenius Jensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicklas Helenius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Nicklas Helenius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicklas Helenius'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicklas Heleniusboyu ve yaşı kaç

Nicklas Helenius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicklas Helenius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicklas Helenius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicklas Helenius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2010 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2013 yılında Aston Villa

9 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2015 yılında Aston Villa

3 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK

1 Şubat 2016 yılında Paderborn

30 Haziran 2016 yılında Aalborg BK

10 Ağu 2016 yılında Silkeborg IF

30 Haziran 2017 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2017 yılında Odense BK

7 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2021 yılında Silkeborg IF

17 Ocak 2023 yılında Aalborg BK

Nicklas Helenius kimdir

Nicklas Helenius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicklas Helenius şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Svenstrup-Godthåb IF, Aalborg BK

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Nicklas Helenius nereli

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