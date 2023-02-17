Rasmus Thelander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Thelander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Thelander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Thelander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Thelander 9 Temmuz 1991 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Thelander Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Rasmus Thelander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rasmus Thelander'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Thelander Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thelander25

Rasmus Thelander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Thelander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rasmus Thelander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Thelander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Akademisk U19

1 Ocak 2010 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2012 yılında Aalborg BK

2 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

15 Ağu 2017 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2018 yılında Vitesse

22 Ağu 2019 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2022 yılında Ferencváros

1 Ocak 2023 yılında Aalborg BK

Rasmus Thelander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Thelander şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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