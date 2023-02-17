Malthe Hojholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malthe Hojholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malthe Hojholt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malthe Hojholt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malthe Hojholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malthe Hojholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malthe Hojholt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malthe Hojholt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malthe Hojholt 16 Nisan 2001 tarihinde Hjörring şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Malthe Højholt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malthe Hojholt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Malthe Hojholt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Malthe Hojholt'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Malthe Hojholtboyu ve yaşı kaç

Malthe Hojholt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malthe Hojholt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Malthe Hojholt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malthe Hojholt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aalborg BK U19

7 Ocak 2020 yılında Aalborg BK

Malthe Hojholt kimdir

Malthe Hojholt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malthe Hojholt şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hjørring IF

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Malthe Hojholt nereli

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