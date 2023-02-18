Andrej Kozul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Kozul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrej Kozul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrej Kozul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrej Kozul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Kozul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Kozul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Kozul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Kozul 25 Nisan 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Кожол şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Kozul Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrej Kozul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrej Kozul'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrej Kozulboyu ve yaşı kaç

Andrej Kozul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Kozul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrej Kozul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Kozul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U19

1 Şubat 2021 yılında Rad Belgrad U19

14 Temmuz 2021 yılında Zelez. Pancevo

10 Şubat 2022 yılında Borac Sakule

30 Haziran 2022 yılında Zelez. Pancevo

Andrej Kozul kimdir

Andrej Kozul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Kozul şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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Andrej Kozul nereli

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