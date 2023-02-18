Marko Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Jovanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jovanovic 26 Mart 1988 tarihinde Arilje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Jovanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marko Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Jovanovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Jovanovicboyu ve yaşı kaç

Marko Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2007 yılında Partizan

1 Temmuz 2011 yılında Wisla Krakow

24 Ocak 2015 yılında ara verdi

24 Ağu 2015 yılında Vozdovac

1 Ocak 2016 yılında Partizan

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2016 yılında Bnei Yehuda

24 Ağu 2017 yılında AE Larisa

30 Ağu 2018 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

26 Ocak 2022 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Marko Jovanovic kimdir

Marko Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jovanovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Budućnost Arilje, FK Partizan Belgrad (-2005)

Marko Jovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Jovanovic nereli

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