Mateja Zuvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Zuvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateja Zuvic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateja Zuvic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateja Zuvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Zuvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Zuvic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Zuvic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Zuvic 13 Şubat 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матеја Зувић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Zuvic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Mateja Zuvic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Zuvic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateja Zuvicboyu ve yaşı kaç

Mateja Zuvic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Zuvic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateja Zuvic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Zuvic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2020 yılında Partizan U19

14 Temmuz 2020 yılında Napredak

1 Şubat 2021 yılında Zarkovo

26 Ocak 2022 yılında Čukarički

27 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

30 Haziran 2022 yılında Čukarički

12 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

30 Haziran 2023 yılında Čukarički

Mateja Zuvic kimdir

Mateja Zuvic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Zuvic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad

Mateja Zuvic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateja Zuvic nereli

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