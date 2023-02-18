Bojan Balaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Balaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Balaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Balaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Balaz 5 Ocak 2001 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Балаж şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Balaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sport yapmaktadır. Bojan Balaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Balaz'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Balaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Balaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Balaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Balaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2019 yılında FK TSC

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

7 Eylül 2021 yılında Zelez. Pancevo

Bojan Balaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Balaz şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bojan Balaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Proleter Zrenjanin (2006—2015)FK Partizan Belgrad (2015—2019)

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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