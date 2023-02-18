Sasa Tomanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Tomanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa Tomanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasa Tomanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sasa Tomanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Tomanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Tomanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Tomanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Tomanovic 20 Eylül 1989 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Томановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Tomanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasa Tomanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sasa Tomanovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sasa Tomanovicboyu ve yaşı kaç

Sasa Tomanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Tomanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Sasa Tomanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Tomanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2010 yılında Radnicki Sombor

31 Aralık 2010 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2011 yılında Radnicki Sombor

9 Temmuz 2012 yılında FK Indjija

1 Ocak 2014 yılında FK Feniks

24 Ocak 2015 yılında FK Indjija

9 Ocak 2016 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2016 yılında Javor-Matis

11 Temmuz 2017 yılında FK TSC

10 Şubat 2023 yılında Zelez. Pancevo

Sasa Tomanovic kimdir

Sasa Tomanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Tomanovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sasa Tomanovic nereli

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