Luka Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Jankovic 31 Ekim 1995 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Janković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Jankovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Jankovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında BSK Borca

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Pancevo

1 Şubat 2018 yılında Legionovia

1 Ağu 2020 yılında Dinamo Pancevo

6 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Luka Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Jankovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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