Djordje Susnjar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Susnjar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Susnjar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Susnjar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Susnjar 18 Şubat 1992 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Šušnjar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Susnjar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBSA yapmaktadır. Djordje Susnjar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Djordje Susnjar'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djordje Susnjar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djordje_susnjar_9/

Djordje Susnjar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Susnjar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Susnjar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Susnjar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Slavija S.

1 Aralık 2010 yılında Vojvodina II

1 Ocak 2011 yılında Donji Srem

1 Aralık 2011 yılında Vojvodina II

1 Ocak 2012 yılında Sutjeska Niksic

30 Haziran 2012 yılında Vojvodina II

1 Temmuz 2012 yılında Vojvodina

8 Temmuz 2012 yılında Sutjeska Niksic

31 Aralık 2012 yılında Vojvodina

31 Temmuz 2013 yılında Jagodina

22 Temmuz 2015 yılında FC Lugano

5 Eylül 2016 yılında FC Chiasso

31 Aralık 2016 yılında FC Lugano

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Riga

11 Nisan 2018 yılında Torpedo Minsk

27 Temmuz 2018 yılında Macva

24 Şubat 2021 yılında Samambaia FC

14 Şubat 2022 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2023 yılında Zelez. Pancevo

Djordje Susnjar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Susnjar şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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