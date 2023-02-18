Despot Obrenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Despot Obrenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Despot Obrenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Despot Obrenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Despot Obrenovic 17 Eylül 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Деспот Обреновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Despot Obrenovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Despot Obrenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Despot Obrenovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Despot Obrenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Despot Obrenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Despot Obrenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Despot Obrenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Brodarac U19

1 Temmuz 2017 yılında LFK Mladost

1 Temmuz 2018 yılında Mladost

24 Ocak 2019 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2019 yılında Mladost

15 Ağu 2019 yılında Backa

31 Aralık 2019 yılında Mladost

1 Ağu 2020 yılında Radnicki Srem

1 Şubat 2021 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Despot Obrenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Despot Obrenovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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