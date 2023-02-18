Mladen Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mladen Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mladen Zivkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mladen Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Zivkovic 26 Ağu 1989 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Младен Живковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Zivkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mladen Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mladen Zivkovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Zivkovicboyu ve yaşı kaç

Mladen Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mladen Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sloga 33

1 Temmuz 2010 yılında Smederevo

1 Ağu 2013 yılında Donji Srem

6 Ocak 2014 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Sindjelic Bg

19 Ocak 2015 yılında Novi Pazar

20 Temmuz 2017 yılında Radnicki Nis

16 Ocak 2019 yılında Mjøndalen

29 Ocak 2019 yılında Rad Belgrad

26 Ağu 2019 yılında Mladost

16 Ocak 2020 yılında Macva

1 Temmuz 2020 yılında Napredak

1 Temmuz 2021 yılında Zelez. Pancevo

Mladen Zivkovic kimdir

Mladen Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Zivkovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Carevac (1999–2005), FK VGSK Veliko Gradiste (2005–2007)

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Mladen Zivkovic nereli

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