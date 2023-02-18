Saleta Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saleta Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saleta Kordic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saleta Kordic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saleta Kordic 19 Nisan 1993 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Šaleta Kordić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saleta Kordic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saleta Kordic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Saleta Kordic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saleta Kordic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saletakordic/

Saleta Kordic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saleta Kordic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saleta Kordic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saleta Kordic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2012 yılında FK Mladost

31 Aralık 2012 yılında Vojvodina

1 Ocak 2013 yılında RFK Novi Sad

30 Haziran 2013 yılında Vojvodina

1 Ağu 2013 yılında OFK Grbalj

30 Ocak 2014 yılında Euromilk GL

1 Temmuz 2014 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

4 Ağu 2015 yılında Sutjeska Niksic

30 Haziran 2016 yılında Vojvodina

1 Ağu 2016 yılında Zeta Golubovac

1 Ocak 2017 yılında OFK Grbalj

10 Ocak 2018 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

9 Temmuz 2021 yılında B. Podgorica

16 Şubat 2022 yılında Akzhayik

2 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

13 Ağu 2022 yılında Zelez. Pancevo

Saleta Kordic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saleta Kordic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.