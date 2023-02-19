Andres Cadavid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Cadavid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Cadavid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Cadavid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Cadavid 28 Aralık 1985 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Cadavid Cardona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Cadavid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Andres Cadavid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andres Cadavid'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andres Cadavid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrescadavid5/

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Andres Cadavid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Cadavid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Cadavid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Cadavid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2012 yılında San Luis

15 Şubat 2013 yılında Envigado

30 Haziran 2013 yılında San Luis

20 Temmuz 2013 yılında Millonarios

11 Ocak 2019 yılında CA Colón

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Medellín

Andres Cadavid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Cadavid şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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