Luis Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Vasquez 1 Mart 1996 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Erney Vásquez Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Vasquez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Luis Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Vasquez'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Vasquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisvasquez96/

Luis Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2018 yılında Junior FC

31 Aralık 2018 yılında Real Cartagena

15 Ocak 2019 yılında Valledupar

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

Luis Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Vasquez şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Luis Vasquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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