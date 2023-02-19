Jorge Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Cabezas 6 Eylül 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Leguín Cabezas Hurtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Cabezas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jorge Cabezas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Cabezas'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde bitmektedir.

Jorge Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2023 yılında Watford

2 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

30 Haziran 2023 yılında Watford

Jorge Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Cabezas şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jorge Cabezas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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