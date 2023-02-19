Andres İbarguen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres İbarguen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres İbarguen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres İbarguen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres İbarguen 7 Mayıs 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Ibargüen García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres İbarguen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres İbarguen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres İbarguen'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres İbarguen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibarguen1703/

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Andres İbarguen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres İbarguen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres İbarguen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres İbarguen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2014 yılında Deportes Tolima

15 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

19 Temmuz 2017 yılında Racing Club

5 Ocak 2018 yılında América

31 Ocak 2021 yılında Santos Laguna

13 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

5 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Andres İbarguen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres İbarguen şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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