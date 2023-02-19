Miguel Monsalve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Monsalve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Monsalve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Monsalve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Monsalve 27 Şubat 2004 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Monsalve González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Monsalve Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Miguel Monsalve, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Monsalve'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Miguel Monsalve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Monsalve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Monsalve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Monsalve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Indep. Medellín

Miguel Monsalve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Monsalve şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Monsalve Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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