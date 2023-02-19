Emerson Batalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Batalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Batalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Batalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Batalla 30 Haziran 2001 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Geovanny Batalla Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Batalla Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Emerson Batalla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emerson Batalla'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emerson Batalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson Batalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emerson Batalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Batalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD América

13 Şubat 2022 yılında CA Talleres

15 Haziran 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2024 yılında CA Talleres

Emerson Batalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Batalla şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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