Victor Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Moreno 23 Ekim 1994 tarihinde Novita şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Andrés Moreno Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Victor Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Moreno'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2020 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2020 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

Victor Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Moreno şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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