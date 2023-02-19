Juan Pablo Gallego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Gallego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Gallego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Gallego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Gallego 13 Aralık 2000 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Gallego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Gallego Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Juan Pablo Gallego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Gallego'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Gallego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Gallego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Gallego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Gallego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2022 yılında Indep. Medellín

6 Temmuz 2022 yılında Aldosivi

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

Juan Pablo Gallego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Gallego şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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