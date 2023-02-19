David Loaiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Loaiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Loaiza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Loaiza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Loaiza 3 Ekim 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Alejandro Loaiza Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Loaiza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael R. Nagy Sportmanagemen yapmaktadır. David Loaiza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. David Loaiza'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Loaiza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Loaiza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Loaiza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Loaiza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Leones FC

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

David Loaiza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Loaiza şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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