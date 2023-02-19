Guillermo Tegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Tegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo Tegue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo Tegue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo Tegue 6 Şubat 2000 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Alejandro Tegue Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo Tegue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Guillermo Tegue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Guillermo Tegue'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo Tegue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo Tegue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo Tegue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo Tegue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

2 Şubat 2021 yılında Guaraní

30 Haziran 2021 yılında Indep. Medellín

1 Şubat 2022 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

Guillermo Tegue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo Tegue şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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