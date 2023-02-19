Yulian Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yulian Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yulian Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yulian Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yulian Gomez 4 Ağu 1997 tarihinde Miranda şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yulián Andrés Gómez Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yulian Gomez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yulian Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yulian Gomez'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yulian Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yulian Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yulian Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yulian Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2018 yılında Medellín U20

1 Ocak 2019 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2019 yılında Medellín U20

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

Yulian Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yulian Gomez şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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