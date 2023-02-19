Jaime Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Alvarado 26 Temmuz 1999 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Alberto Alvarado Hoyos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Alvarado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Special One yapmaktadır. Jaime Alvarado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaime Alvarado'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaime Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaime Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Alvarado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2016 yılında Watford U18

1 Temmuz 2017 yılında Watford U23

17 Temmuz 2017 yılında R. Valladolid B

30 Haziran 2018 yılında Watford U23

18 Temmuz 2018 yılında Hércules CF

13 Ocak 2020 yılında Watford U23

16 Ocak 2020 yılında Badalona

30 Haziran 2020 yılında Watford U23

23 Temmuz 2020 yılında Athletico-PR

30 Haziran 2021 yılında Watford U23

31 Ağu 2021 yılında Racing Ferrol

12 Ocak 2022 yılında Watford U23

13 Ocak 2022 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Jaime Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Alvarado şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jaime Alvarado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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