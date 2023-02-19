Dani Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Torres 15 Kasım 1989 tarihinde Caquezá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alejandro Torres Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Torres Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABADSPORT yapmaktadır. Dani Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Torres'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dani Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danitorresr/

Dani Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dani Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dani Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2011 yılında Indep. Santa Fe

5 Temmuz 2015 yılında Indep. Medellín

19 Temmuz 2016 yılında Alavés

31 Ocak 2019 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında Alavés

31 Ocak 2020 yılında Real Zaragoza

20 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2021 yılında Albacete

31 Ağu 2021 yılında Castellón

8 Ağu 2022 yılında Indep. Medellín

Dani Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Torres şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dani Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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