Diber Cambindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diber Cambindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diber Cambindo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diber Cambindo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diber Cambindo 17 Şubat 1996 tarihinde Guachené şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diber Armando Cambindo Abonia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diber Cambindo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mmanager yapmaktadır. Diber Cambindo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diber Cambindo'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diber Cambindo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diber Cambindo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diber Cambindo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diber Cambindo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Quindío

10 Şubat 2021 yılında CD América

30 Haziran 2021 yılında Quindío

1 Temmuz 2021 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2022 yılında Quindío

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Diber Cambindo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diber Cambindo şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Diber Cambindo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 19 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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