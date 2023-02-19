Andres Ricaurte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Ricaurte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Ricaurte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Ricaurte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Ricaurte 3 Ekim 1991 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Ricaurte Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Ricaurte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Andres Ricaurte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Andres Ricaurte'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Ricaurte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Ricaurte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Ricaurte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Ricaurte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Leones FC

1 Ocak 2017 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2018 yılında Indep. Medellín

14 Ağu 2020 yılında Dallas

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

Andres Ricaurte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Ricaurte şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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