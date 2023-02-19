Andres Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Mosquera 10 Eylül 1991 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Mosquera Marmolejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Mosquera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Andres Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Andres Mosquera'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CD América

31 Aralık 2012 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2013 yılında Cortuluá

30 Haziran 2013 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2013 yılında Fortaleza FC

1 Ocak 2015 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2018 yılında Indep. Medellín

Andres Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Mosquera şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Andres Mosquera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 22 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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