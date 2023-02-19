Edwuin Cetre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwuin Cetre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwuin Cetre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwuin Cetre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwuin Cetre 1 Ocak 1998 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwuin Stiven Cetré Angulo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwuin Cetre Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDDA yapmaktadır. Edwuin Cetre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edwuin Cetre'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwuin Cetre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwuin Cetre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edwuin Cetre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwuin Cetre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2016 yılında Rocha FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna II

1 Ocak 2018 yılında Santos Laguna

28 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Edwuin Cetre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwuin Cetre şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edwuin Cetre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boca Juniors de Cali

Kolombiya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.