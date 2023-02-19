Luciano Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Pons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Pons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Pons 18 Nisan 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Daniel Pons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Pons Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Pons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Pons'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Pons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Pons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Pons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Pons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Aragua FC

1 Aralık 2012 yılında CA Argentino

1 Mart 2013 yılında Jorge Newbery

30 Haziran 2013 yılında CA Argentino

1 Temmuz 2014 yılında San Miguel

1 Ocak 2016 yılında Atlanta

24 Ağu 2017 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

9 Ağu 2020 yılında Banfield

11 Ocak 2022 yılında Indep. Medellín

Luciano Pons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Pons şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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