Ever Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ever Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ever Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ever Valencia 23 Ocak 1997 tarihinde Villavencio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ever Augusto Valencia Ruíz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ever Valencia Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Ever Valencia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Ever Valencia'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ever Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ever Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ever Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ever Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Indep. Medellín

16 Şubat 2017 yılında Wisla Krakow

30 Haziran 2017 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2019 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2020 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2021 yılında Pereira

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2022 yılında Envigado

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

Ever Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ever Valencia şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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