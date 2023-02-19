Deinner Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deinner Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deinner Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deinner Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deinner Quinones 16 Ağu 1995 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Déinner Alexander Quiñones Quiñones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deinner Quinones Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hy Sports Agency yapmaktadır. Deinner Quinones, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deinner Quinones'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Deinner Quinones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deiqui22/

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Deinner Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deinner Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Deinner Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deinner Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Quindío

15 Ocak 2016 yılında Deportes Tolima

9 Şubat 2017 yılında Quindío

1 Ocak 2018 yılında Jaguares FC

12 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

9 Ağu 2018 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2019 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında Atl. Nacional

9 Temmuz 2021 yılında CD América

1 Ocak 2023 yılında Atl. Nacional

27 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Deinner Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deinner Quinones şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Deinner Quinones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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