Daniel Londono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Londono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Londono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Londono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Londono 1 Ocak 1995 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Londoño Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Londono Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Londono, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Londono'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Londono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Londono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Londono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Londono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Envigado

15 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2016 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2016 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Envigado

1 Temmuz 2018 yılında ara verdi

16 Temmuz 2021 yılında Envigado

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Daniel Londono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Londono şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Londono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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