Felipe Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Pardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Pardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Pardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Pardo 17 Ağu 1990 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Felipe Pardo Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Pardo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Felipe Pardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Pardo'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Pardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FelipePardo17

http://www.instagram.com/felipepardo17/

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http://www.facebook.com/Felipe-Pardo-90-1655728138037014

Felipe Pardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Pardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felipe Pardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Pardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2009 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2009 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2013 yılında SC Braga

18 Temmuz 2015 yılında Olimpiakos

30 Haziran 2016 yılında SC Braga

1 Temmuz 2016 yılında Olimpiakos

11 Ocak 2017 yılında FC Nantes

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

2 Ocak 2019 yılında Toluca

10 Temmuz 2020 yılında Pachuca

30 Haziran 2021 yılında Toluca

1 Ocak 2022 yılında Indep. Medellín

Felipe Pardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Pardo şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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