Johan Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Martinez 15 Mart 2002 tarihinde Turbo şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Andrés Martínez Agudelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Martinez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Martinez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Martinez'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Medellín

Johan Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Martinez şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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