Jhon Alex Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Alex Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Alex Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Alex Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Alex Palacios 2 Ekim 1999 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Alexander Palacios Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Alex Palacios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Jhon Alex Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Alex Palacios'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Alex Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Alex Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Alex Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Alex Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

1 Temmuz 2021 yılında CD América

31 Aralık 2021 yılında Leones FC

1 Ocak 2022 yılında CD América U20

13 Temmuz 2022 yılında Pereira

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Jhon Alex Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Alex Palacios şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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