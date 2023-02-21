Andriy Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kravchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Kravchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Kravchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Kravchuk 26 Şubat 1999 tarihinde Chernivtsi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравчук Андрій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Kravchuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Andriy Kravchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Kravchuk'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andriy Kravchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kravchuk_10/

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Andriy Kravchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Kravchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Kravchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Kravchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Shakhtar U19

14 Şubat 2018 yılında Ol. Donetsk II

1 Ocak 2019 yılında Olimpik Donetsk

25 Şubat 2021 yılında Torpedo Moskau

3 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

Andriy Kravchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Kravchuk şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andriy Kravchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Kyiv (2009), Dynamo Kyiv (2010), Shakhtar Donetsk (2012-2016)

Ukrayna U21 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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