Andriy Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kravchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Kravchuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andriy Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kravchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Kravchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Kravchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Kravchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Kravchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Kravchuk 26 Şubat 1999 tarihinde Chernivtsi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравчук Андрій Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Kravchuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Andriy Kravchuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Kravchuk'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andriy Kravchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kravchuk_10/

Andriy Kravchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Kravchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Kravchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Kravchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Shakhtar U19

14 Şubat 2018 yılında Ol. Donetsk II

1 Ocak 2019 yılında Olimpik Donetsk

25 Şubat 2021 yılında Torpedo Moskau

3 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

Andriy Kravchuk kimdir

Andriy Kravchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Kravchuk şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Kyiv (2009), Dynamo Kyiv (2010), Shakhtar Donetsk (2012-2016)

Andriy Kravchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andriy Kravchuk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Rafiu Durosinmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiu Durosinmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafiu Durosinmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiu Durosinmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Porokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Porokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Porokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Porokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Myzyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Myzyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Myzyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Myzyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!