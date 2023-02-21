Gabriel Nazario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Nazario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Nazario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Nazario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Nazario 6 Nisan 2002 tarihinde Braço do Norte şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel da Rosa Nazário şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Nazario Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Gabriel Nazario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Nazario'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Nazario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Nazario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Nazario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Nazario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2022 yılında União São João

19 Temmuz 2022 yılında Figueirense U20

6 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

Gabriel Nazario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Nazario şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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