Volodymyr Chesnakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Chesnakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Chesnakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Chesnakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Chesnakov 12 Şubat 1988 tarihinde Globyne, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чеснаков Володимир Геннадійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Chesnakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Volodymyr Chesnakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Temmuz 2007 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Chesnakov'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Chesnakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chesnakov/

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Volodymyr Chesnakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Chesnakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Volodymyr Chesnakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Chesnakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2007 yılında Vorskla Poltava

Volodymyr Chesnakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Chesnakov şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Volodymyr Chesnakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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