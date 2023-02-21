Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiy Yavorskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Yavorskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Yavorskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Yavorskyi 5 Temmuz 1989 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Яворський Сергій Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Yavorskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergiy Yavorskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sergiy Yavorskyi'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Yavorskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergey.yavorskiy.89/

Sergiy Yavorskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Yavorskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergiy Yavorskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Yavorskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2008 yılında Illichivets

30 Haziran 2008 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2008 yılında Obolon Kyiv

30 Haziran 2010 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2010 yılında Illichivets

1 Aralık 2011 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2012 yılında Illichivets

16 Haziran 2015 yılında Tobol Kostanay

1 Şubat 2017 yılında Illichivets

10 Ağustos 2020 yılında Vorskla Poltava

Sergiy Yavorskyi kimdir

Sergiy Yavorskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Yavorskyi şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olimpik-UOR Donetsk

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Sergiy Yavorskyi nereli

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