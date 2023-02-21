Denys Oliynyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Oliynyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Oliynyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Oliynyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Oliynyk 16 Haziran 1987 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Олійник Денис Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Oliynyk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denys Oliynyk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Oliynyk'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denys Oliynyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Oliynyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denys Oliynyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Oliynyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Ocak 2007 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2007 yılında Naftovyk

31 Aralık 2007 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2008 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal Kyiv

31 Aralık 2008 yılında Dinamo Kiev

1 Ocak 2009 yılında Metalist

10 Temmuz 2011 yılında Dnipro

1 Temmuz 2014 yılında Vitesse

9 Ağustos 2016 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2017 yılında Desna

15 Mart 2018 yılında Gelios Kharkiv

26 Temmuz 2018 yılında SJK Seinäjoki

9 Temmuz 2022 yılında Vorskla Poltava

Denys Oliynyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Oliynyk şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denys Oliynyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bukovyna Chernivtsi, Dynamo Kiew

Ukrayna takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

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