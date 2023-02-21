Andriy Batsula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Batsula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Batsula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Batsula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Batsula 6 Şubat 1992 tarihinde Kremenchuk, Poltava Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бацула Андрій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Batsula Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Batsula, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Batsula'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andriy Batsula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batsula/

Andriy Batsula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Batsula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andriy Batsula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Batsula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vorskla II

1 Eylül 2012 yılında Kremin

30 Haziran 2013 yılında Vorskla II

1 Ağustos 2013 yılında Kremin

30 Haziran 2014 yılında Vorskla II

1 Ağustos 2014 yılında Zirka

1 Temmuz 2017 yılında FK Oleksandriya

2 Ağustos 2018 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo Minsk

25 Ocak 2021 yılında KV Kortrijk

26 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

10 Ocak 2022 yılında Vorskla Poltava

Andriy Batsula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Batsula şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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