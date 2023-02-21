İvan Ponomarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ponomarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ponomarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ponomarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ponomarenko 10 Mayıs 1998 tarihinde Orikhove, Krym şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Пономаренко Іван Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ponomarenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PART of the GAME yapmaktadır. İvan Ponomarenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PFK Lviv futbol takımında oynamaktadır. PFK Lviv takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Ponomarenko'nin PFK Lviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Ponomarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Ponomarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Ponomarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ponomarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Dnipro U19

1 Ocak 2017 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2017 yılında Dnipro

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

8 Mayıs 2019 yılında Krymteplitsa

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

3 Mart 2020 yılında ZSKA Dushanbe

16 Mart 2021 yılında Bukovyna

13 Ocak 2022 yılında PFK Lviv

İvan Ponomarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ponomarenko şuan PFK Lviv takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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