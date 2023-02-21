Vasyl Kravets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Kravets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasyl Kravets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vasyl Kravets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vasyl Kravets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Kravets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vasyl Kravets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasyl Kravets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vasyl Kravets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vasyl Kravets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vasyl Kravets 20 Ağustos 1997 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравець Василь Русланович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vasyl Kravets Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vasyl Kravets, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vasyl Kravets'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vasyl Kravets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vasyan3/

Vasyl Kravets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vasyl Kravets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vasyl Kravets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vasyl Kravets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Karpaty U19

1 Mart 2015 yılında Karpaty

24 Ocak 2017 yılında CD Lugo

30 Haziran 2017 yılında Karpaty

1 Temmuz 2017 yılında CD Lugo

13 Ocak 2019 yılında CD Leganés

15 Ocak 2020 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında CD Leganés

11 Eylül 2020 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2021 yılında CD Leganés

13 Temmuz 2021 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2022 yılında CD Leganés

1 Eylül 2022 yılında Vorskla Poltava

Vasyl Kravets kimdir

Vasyl Kravets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vasyl Kravets şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vasyl Kravets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vasyl Kravets nereli

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