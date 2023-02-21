Ricardo Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Lopes 28 Ekim 1990 tarihinde Nova Rosalândia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Lopes Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Lopes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Ricardo Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Lopes'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Lopes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lopes10oficial/

Ricardo Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ricardo Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Gurupi-TO

1 Ocak 2014 yılında Globo FC

15 Ekim 2014 yılında Fortaleza

1 Aralık 2014 yılında Globo FC

1 Ocak 2015 yılında Jeju United

31 Aralık 2015 yılında Globo FC

1 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

6 Şubat 2020 yılında SH SIPG

5 Mayıs 2022 yılında SH Port Res.

15 Temmuz 2022 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2023 yılında Vorskla Poltava

Ricardo Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Lopes şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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