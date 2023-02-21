Rodel Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodel Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodel Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodel Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodel Richards 5 Eylül 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Rodel Kurai Richards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodel Richards Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodel Richards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Rodel Richards'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodel Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodel Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodel Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodel Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2019 yılında Tottenham U23

1 Temmuz 2022 yılında Hebar P.

10 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2022 yılında Vorskla Poltava

Rodel Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodel Richards şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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