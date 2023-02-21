Felipe Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felipe Rodrigues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felipe Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felipe Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Rodrigues 31 Ekim 1995 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Rodrigues dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Rodrigues Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Rodrigues'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felipe Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Felipe Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Paulista FC

1 Temmuz 2015 yılında Diadema

1 Ocak 2016 yılında GO Audax

1 Mayıs 2016 yılında Diadema

1 Mayıs 2016 yılında Oeste FC-SP

30 Kasım 2016 yılında Diadema

1 Temmuz 2017 yılında Santos B

31 Aralık 2017 yılında Diadema

8 Ocak 2018 yılında Sport Recife

25 Temmuz 2018 yılında Diadema

27 Temmuz 2018 yılında Guarani

31 Aralık 2018 yılında Diadema

1 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

9 Ocak 2020 yılında Novorizontino

9 Temmuz 2022 yılında Vorskla Poltava

Felipe Rodrigues kimdir

Felipe Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Rodrigues şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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Felipe Rodrigues nereli

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