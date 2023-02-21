Pavlo İsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlo İsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlo İsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlo İsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlo İsenko 21 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ісенко Павло Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlo İsenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Pavlo İsenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavlo İsenko'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavlo İsenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paha_7_/

Pavlo İsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlo İsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlo İsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlo İsenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vorskla U19

1 Temmuz 2021 yılında Vorskla Poltava

Pavlo İsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlo İsenko şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Pavlo İsenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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