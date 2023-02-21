Taulant Seferi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Seferi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taulant Seferi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taulant Seferi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Taulant Seferi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Seferi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taulant Seferi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Seferi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taulant Seferi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taulant Seferi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taulant Seferi 15 Kasım 1996 tarihinde Kumanovo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Таулјант Сулејманов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taulant Seferi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Taulant Seferi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Taulant Seferi'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taulant Seferi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taulantseferi77/

http://www.facebook.com/taulant.seferi/

Taulant Seferi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taulant Seferi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Taulant Seferi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taulant Seferi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rabotnicki Alt.

16 Ağustos 2013 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2015 yılında BSC Young Boys

16 Şubat 2018 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2018 yılında BSC Young Boys

16 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında BSC Young Boys

10 Temmuz 2019 yılında Neuchâtel Xamax

12 Ağustos 2020 yılında BSC Young Boys

4 Ocak 2021 yılında KF Tirana

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

2 Temmuz 2021 yılında KF Teuta

13 Ağustos 2021 yılında KF Tirana

22 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

Taulant Seferi kimdir

Taulant Seferi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taulant Seferi şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Milano Kumanovo (2002–2011)

Taulant Seferi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Taulant Seferi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!