Taulant Seferi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Seferi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taulant Seferi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taulant Seferi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taulant Seferi 15 Kasım 1996 tarihinde Kumanovo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Таулјант Сулејманов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taulant Seferi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Taulant Seferi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Taulant Seferi'nin Vorskla Poltava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taulant Seferi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taulantseferi77/

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http://www.facebook.com/taulant.seferi/

Taulant Seferi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taulant Seferi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Taulant Seferi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taulant Seferi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rabotnicki Alt.

16 Ağustos 2013 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2015 yılında BSC Young Boys

16 Şubat 2018 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2018 yılında BSC Young Boys

16 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında BSC Young Boys

10 Temmuz 2019 yılında Neuchâtel Xamax

12 Ağustos 2020 yılında BSC Young Boys

4 Ocak 2021 yılında KF Tirana

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

2 Temmuz 2021 yılında KF Teuta

13 Ağustos 2021 yılında KF Tirana

22 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

Taulant Seferi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taulant Seferi şuan Vorskla Poltava takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taulant Seferi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Milano Kumanovo (2002–2011)

Arnavutluk takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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